Romanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak saat 12.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kafileyi havalimanı geliş katında az sayıda taraftar alkışlarla karşıladı. Milli takım kafilesi pasaport kontrolünün ardından polis eşliğinde konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: DHA