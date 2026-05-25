Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili adli süreç derinleşiyor. Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde gerçekleşen olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli daha yakalandı. Emniyet birimlerinden aktarılan bilgiye göre, son operasyonla birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen gözaltı sayısı 4'e ulaştı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilere yönelik operasyonlarda bir adet tabanca da ele geçirildi. Daha önce yakalanan 3 zanlının ifade işlemlerinin sürdüğü, yeni gözaltına alınan şüphelinin de sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs tarihinde evinin çevresinde keşif yaptığı belirlenen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ayağından yaralanan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Saldırının hemen ardından harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tetiği çeken şüpheli ile kaçmasına yardım eden iki kişiyi kısa sürede yakalamıştı. Soruşturmanın, saldırının arka planını ve olası diğer bağlantılarını aydınlatmak amacıyla çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.