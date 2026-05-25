Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un, Beşiktaş Kulübü'nün Bankalar Birliği borcunun kapatılması için kritik bir finansal hamle yaptığı öne sürüldü. Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında aktardığına göre, Tüpraş ile yapılan 1.8 milyar liralık sponsorluk anlaşmasının bedeli Koç tarafından peşin olarak kulübe ödendi.

HÜSEYİN YÜCEL VE TRANSFER BÜTÇESİ DETAYI

Çilingiroğlu, Serdal Adalı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Görüşmede Adalı'nın, yöneticilerden Hüseyin Yücel'in kulüpten 10 milyon euro değil, 17 milyon euro alacağı bulunduğunu ancak Yücel'in farklı kalemlerde kulübe borçlu olduğunu belirttiği ifade edildi. Adalı'nın ayrıca, yeni dönem transfer çalışmaları için 200 milyon euro nakit bütçenin halihazırda bekletildiğini söylediği aktarıldı.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIŞ NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de büyük spor kulüpleri, geçmiş yıllarda artan borç yükünü yönetebilmek amacıyla Bankalar Birliği ile katı yapılandırma anlaşmalarına imza atmıştı. Kulüplerin yayın ve sponsorluk gibi ana gelirlerinin doğrudan borç faizlerine kesilmesine neden olan bu sistemden çıkmak, spor yönetimlerinin en temel finansal hedefleri arasında yer alıyor.

İddialara göre, Tüpraş'tan gelecek paranın finansal kurumlara kırdırılmadan doğrudan peşin olarak tahsil edilmesi, kulübün bu ağır faiz yükünden kurtulmasını sağladı. Çilingiroğlu, Adalı'nın kendisine "Rahmi Bey parayı peşin verdi, onunla bankaları kapattım ve borcum kalmadı" dediğini belirterek, sağlanan bu sürpriz nakit akışının kulübün elini rahatlattığını vurguladı.