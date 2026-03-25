Ağrı’da askeri araç kazasında şehit olan Konyalı Uzman Çavuş Selman Akarsel, memleketinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Türkiye’yi yasa boğan acı olayda bir asker daha şehit oldu.

KONYA ŞEHİDİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi sırasında meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, memleketi Konya’da toprağa verildi.

Şehit Akarsel’in cenazesi, Iğdır’da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Konya’ya getirildi. Kentte düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

İkindi namazına müteakip Konya Şehitliği Namazgâhı’nda kılınan cenaze namazının ardından şehit Akarsel, dualar eşliğinde Konya Şehitliği’nde toprağa verildi. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Annesi Gülender Akarsel ve babası Osman Akarsel’in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Vatandaşlar da aileye destek olmak için uzun süre alanda kaldı.

… böyle günlerde şehirde hayat bir anlığına duruyor gibi oluyor. Herkes aynı habere bakıyor, aynı cümleyi kuruyor. Sessiz bir kalabalık.

AYNI KAZADA BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Yetkililer, aynı kazada Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın da şehit olduğunu açıkladı. Yaşanan olay, sadece Konya’yı değil tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Askeri araç kazalarının özellikle zorlu arazi ve hava koşullarında daha sık yaşandığı biliniyor. Uzmanlar, Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan birliklerin bu tür risklerle sık sık karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.

Bu tür haberler genelde bir cümleyle geçiyor ama… arkada kalanlar için hayatın dengesi değişiyor.

TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞAN KAZA

Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kaza sonrası başlatılan incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Şehitlerin naaşları memleketlerine gönderilirken, olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şehit haberleri, özellikle son dönemde vatandaşların gündeminde önemli yer tutuyor. Her yeni haber, toplumda derin bir üzüntüye neden oluyor.