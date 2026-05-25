Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerçekleştirdiği 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü kurultaylarına ilişkin yargı süreci yeni bir aşamaya taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar doğrultusunda hazırlanan evrak, parti genel merkezinin girişindeki camekanlı bölüme asıldı.

Yansıyan bilgilere göre, mahkeme söz konusu kurultaylar hakkında 'mutlak butlan' yönünde hüküm kurdu. İlgili mahkeme kararının fiziki olarak genel merkez girişine asılmasıyla birlikte, yasal sürecin gerekliliklerinden biri kamuoyunun görebileceği şekilde yerine getirilmiş oldu.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk terminolojisinde mutlak butlan, bir hukuki işlemin kanunun emredici hükümlerine temelden aykırı olması sebebiyle baştan itibaren geçersiz sayılması durumunu ifade ediyor. Mahkemenin kurultaylara yönelik aldığı bu kararın, parti içi işleyişi ve gelecekteki hukuki adımları nasıl şekillendireceği hukukçular tarafından yakından takip ediliyor.