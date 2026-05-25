Alanya’da trafik kazası bu kez Burçaklar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kaza, F.A. yönetimindeki otomobilin kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, H.G. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.A.’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.