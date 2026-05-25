Alanya trafiğinde yürekleri ağza getiren olaylara bir yenisi daha eklendi. Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen ve bölgede paniğe yol açan olayda, B.E. yönetimindeki otomobil ile M.U. idaresindeki motosiklet şiddetli bir şekilde çarpıştı.

ASFALTA SAVRULDU

Çarpışmanın yarattığı sert etkiyle motosiklet bir anda kontrolden çıktı. Çarpmanın şiddetine dayanamayan motosiklet sürücüsü M.U., aracının üzerinden fırlayarak yola savruldu ve yaralandı. O dehşet dolu saniyelere tanık olan bölge sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, durumu hızla acil sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık görevlileri, asfaltta yatan M.U.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kritik müdahalenin ardından vakit kaybedilmeden ambulansa alınan yaralı sürücü, detaylı tedavi sürecinin başlatılması için hastaneye sevk edildi.