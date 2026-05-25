Konya’nın Meram ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’nde yaşayan Beyzanur Memiş, 2 Mayıs sabahı evden çıktı. Ailesinin anlattığına göre genç kız, her zamanki gibi kütüphaneye gideceğini söyledi. Ancak akşam saatlerinde ablasına gönderdiği mesajda “Ben bir daha eve gelmeyeceğim” ifadelerini kullandıktan sonra telefonunu kapattı.

O günden bu yana Beyzanur’a ulaşılamadı.

Anne Fadime Memiş, kızının üniversite sınavına hazırlandığını ve gelecekle ilgili hedefleri olduğunu söyledi. Günlerdir büyük endişe yaşadıklarını anlatan anne Memiş, kızına seslenerek şunları söyledi:

“Bir kez sesini duysam yeter. ‘Anne ben iyiyim’ desin başka hiçbir şey istemiyorum. Evladımın yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Ne olur bir haber versin.”

Anne Memiş, kızının katip olmayı hedeflediğini ve sürekli ders çalıştığını belirterek, “Bize dönmese bile iyi olduğunu bilmek istiyorum” dedi.

Baba İsa Memiş ise kızının kaybolmasından önce akşam saatlerinde kısa bir tartışma yaşadıklarını anlattı. Sabah evden normal şekilde çıktığını belirten baba Memiş, “Yıllardır büyüttüğümüz çocuk elimizden bir anda gitti. Bizi 20 yıl yaşlandırdı” ifadelerini kullandı.

Ailenin kayıp başvurusu sonrası polis ekiplerinin Beyzanur Memiş’i bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Genç kızı gören veya yerini bilenlerin güvenlik birimlerine bilgi vermesi istendi.