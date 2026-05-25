MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin hukuki bir değerlendirme yaptı. Yıldız, parti kongrelerinde yaşanan uyuşmazlıklarda hangi kanunların devreye gireceğine açıklık getirdi.

Yıldız'ın açıklamasına göre, siyasi partilerin seçim süreçlerinde Medeni Kanun veya Dernekler Kanunu hükümleri uygulanamıyor. İlgili uyuşmazlıklarda 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrasının esas alınması gerektiği aktarıldı.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YETKİ SINIRI

MHP'li Yıldız, Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetki alanının, yalnızca genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerini kapsadığını vurguladı. Seçim sürecinin kendisine yönelik itirazların ise bu mahkemelerin görev alanına girmediği ifade edildi.

İPTAL DURUMUNDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, seçim sonuçlarını etkileyecek düzeyde bir usulsüzlük tespit edilirse incelemeyi seçim kurulları yapıyor. İlgili hakimin kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimin iptaline karar vermesi halinde, yeni seçimin tarihi bir aydan az, iki aydan fazla olmamak kaydıyla belirlenerek ilgili siyasi partiye iletiliyor. Belirlenen bu yeni tarihte sadece seçim işlemi gerçekleştiriliyor.