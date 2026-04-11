Gemlik’e bağlı Umurbey Mahallesi’ndeki özel bir kreşte yaşandığı belirtilen olay, çocuklarını sabah bırakıp akşam almaya gelen ailelerin en büyük kaygısını yine gündeme getirdi: “Kreşte güvenlik ve gözetim gerçekten yeterli mi?”

Ailenin aktardığına göre 2,5 yaşındaki çocuk sabah saatlerinde herhangi bir sorun görünmeden kreşe bırakıldı. Ancak akşam annesi teslim almaya geldiğinde çocuğun yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri fark edildi. Anne, gün içinde kendilerine ne bir arama ne de bir bilgilendirme yapıldığını söyledi.

SINIFTA GÖZETİM TARTIŞMASI

Aile, olay sırasında sınıfta bulunması gereken gözetmen öğretmenin yerinde olmadığını, çocuğun da başka bir çocuk tarafından darp edildiğini öne sürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan aile, ihmali bulunduğunu düşündükleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu noktada insanın aklına şu geliyor: 2,5 yaşındaki bir çocuğun başına bir şey gelince, aileye haber vermek için daha ne olması gerekiyor…

JANDARMA İNCELEMEYE GİTTİ, “KAMERA YOK” İDDİASI

Olay adli sürece taşınınca jandarma ekipleri, delil tespiti yapmak ve varsa kamera görüntülerini incelemek için kreşe yönlendirildi. Ancak kreş yönetiminin aileye ve yetkililere, kurumda kamera kaydı tutulmadığını söylediği iddia edildi. Bu iddia, okul öncesi kurumlarda kamera kaydı ve teknolojik denetim konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Velilerden biri, “Çocuğu bırakıp işe gidiyoruz, akşama kadar içimiz rahat etmeli… ama nasıl?” diye konuştu.

KREŞTEN “2 DAKİKA” AÇIKLAMASI

Eleştirilerin hedefindeki kreş yetkilileri ise olayın çok kısa bir aralıkta yaşandığını savundu. Yapılan açıklamada, gözetmen öğretmenin kısa süreliğine sınıftan ayrılmak zorunda kaldığı, yaklaşık 2 dakika sonra geri döndüğünde iki çocuğun kavga ettiğini görüp hemen müdahale ettiği belirtildi. Kreş tarafı, ortada bir ihmal olmadığını ileri sürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR: RUHSAT VE PROTOKOLLER MERCEK ALTINDA

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tanık ifadelerine başvurulduğu, kreşin çalışma ruhsatı ile güvenlik uygulamalarının da incelendiği bildirildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan eğitim uzmanları ise bu yaş grubundaki çocukların saniyeler içinde zarar görebileceğini, bu nedenle sınıflarda “kesintisiz gözetim” ilkesinin aksamasının ağır sonuçlar doğurabileceğini hatırlatıyor.

Benzer tartışmalar Antalya ve Alanya’da da zaman zaman gündeme geliyor. Çocuklarını kreşe bırakan aileler için mesele sadece eğitim değil; aynı zamanda her gün ödenen ücretin karşılığında “güvenli bakım”ın da eksiksiz sağlanıp sağlanmadığı.

Soruşturma süreci Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.