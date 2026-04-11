Alanya’da vatandaşların hafta sonu planlarını derinden etkileyecek kritik bir elektrik kesintisi programı duyuruldu. Yetkililer, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü ilçe genelinde geniş çaplı yatırım çalışmaları yürütüleceğini ve bu sebeple şebekelerde planlı kesintiye gidileceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri tam kapasiteyle alınarak yürütülecek dev altyapı operasyonu nedeniyle, sabahın erken saatlerinden itibaren birçok bölge karanlığa gömülecek.

DOĞU BÖLGESİNDE ŞALTERLER ERKEN İNECEK

Bölgedeki kesintilerin ilk dalgası sabah tam 09.00'da devreye girecek. Yaklaşık 7 saat boyunca enerji akışının duracağı bu kritik periyot, saat 16.00'a kadar devam edecek. Demirtaş Mahallesi'ndeki Akın, Bahçeli, Zirve ve Çölemen sokakları bu durumdan doğrudan etkilenecek. Aynı saat diliminde Mahmutlar Mahallesi'nde 138 Nolu Sokak ile Keşbeleni Sokak sakinleri de enerjisiz kalacak. Çamlıca Mahallesi'nin Kocaveliler, Hacı Paşa ve Lortlar bölgeleri ile Fakırcalı Mahallesi’nin Hopurlu ve Kuzlatan mevkileri de gün boyu şebeke dışı kalacak yerler listesinde bulunuyor.

BATI MAHALLELERİNDE ÇİLE DAHA UZUN SÜRECEK

Alanya'nın batı yakasındaki Emişbeleni, Payallar ve Türkler mahallelerinde ise krizin boyutu bir kademe daha artıyor. Bu hat üzerinde yaşayan vatandaşlar için kesinti süresi bölgeye kıyasla daha uzun tutuldu. Sabah 09.30'da kesilecek olan elektrik akışının, en erken saat 16.30'da normale dönmesi öngörülüyor. Söz konusu mahallelerde bulunan Makam Sokak, Tekellek Çımaz Sokak, Kölehasanlı Caddesi ve Eczacı Sokak ile Hamzalar ve Softalar mevkilerinde ikamet edenlerin mağduriyet yaşamaması adına hazırlıklı olmaları şart. Planlanan tüm çalışmaların akşam saatlerine doğru sorunsuz bir şekilde bitirilip, kentin enerji arzının yeniden sağlanması hedefleniyor.