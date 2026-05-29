Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, vatandaşların kredi kartı ve kredi borçlarıyla ilgili yaşadığı sorunların giderek arttığını ortaya koydu. Kurumun 2025 yılı faaliyet raporuna göre kredi kartları ve borç yapılandırmalarıyla ilgili yapılan başvurularda dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

Raporda yer alan verilere göre banka ve kredi kartlarına ilişkin şikâyet ve başvuru sayısı, 2024 yılında kaydedilen seviyenin yaklaşık iki katına çıkarak 26 bin 537’ye ulaştı.

Ekonomik koşullar, yükselen faiz oranları ve borç ödeme güçlüğü yaşayan tüketicilerin artmasıyla birlikte finans sektörüne yönelik başvuruların da yeniden yükseliş trendine girdiği görüldü.

TOPLAM BAŞVURU SAYISI YENİDEN ARTTI

BDDK verilerine göre kuruma yapılan toplam başvuru sayısı 2023 yılında 228 bin 334 olarak kaydedildi. Bu sayı 2024 yılında 178 bin 108 seviyesine gerilerken, 2025 yılında yeniden yükselerek 231 bin 664’e çıktı.

Böylece 2025 yılında yapılan başvuru sayısı yalnızca bir önceki yılı değil, 2023 seviyesini de aşmış oldu.

Veriler, finansal tüketicilerin bankacılık işlemleriyle ilgili sorunlarında yeniden artış yaşandığını ortaya koydu.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARINDA PATLAMA YAŞANDI

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de borç yapılandırma talepleri oldu.

“Öteleme/Yapılandırma” kategorisindeki başvuruların 2024 yılında 9 bin 336 seviyesinde olduğu, 2025 yılında ise 18 bin 638’e yükseldiği belirtildi.

Yaklaşık yüzde 100’e yaklaşan bu artışın, özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen tüketicilerden kaynaklandığı ifade edildi.

Uzmanlar, yüksek faiz ortamı ve artan yaşam maliyetlerinin vatandaşların ödeme dengelerini zorladığını değerlendiriyor.

10 TEMMUZ DÜZENLEMESİ SONRASI YOĞUNLUK ARTTI

BDDK raporunda, başvuru artışının en önemli nedenlerinden biri olarak 10 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma düzenlemeleri gösterildi.

Söz konusu düzenlemenin ardından tüketicilerin yapılandırma süreçlerine ilişkin bilgi alma, başvuru ve itiraz taleplerinde belirgin artış yaşandığı kaydedildi.

Bu gelişme, özellikle bireysel müşterilere yönelik şikâyet istatistiklerine doğrudan yansıdı.

TİCARİ MÜŞTERİ BAŞVURULARI DA YÜKSELDİ

Ekonomideki finansman maliyetlerinin artması yalnızca bireysel müşterileri değil, işletmeleri de etkiledi.

Rapora göre ticari müşteri başvuruları 2024 yılında 5 bin 716 iken, 2025 yılında 10 bin 154’e yükseldi.

Bu artış, işletmelerin kredi erişimi, finansman maliyetleri ve bankacılık işlemleri konusunda daha fazla sorun yaşadığını ortaya koydu.

İCRA, KREDİ NOTU VE SİCİL ŞİKÂYETLERİ ARTTI

Raporda icra işlemleriyle ilgili başvuruların da yükseldiği görüldü.

Bunun yanı sıra kredi notu, sicil affı ve kara liste uygulamalarına ilişkin şikâyetlerde de artış kaydedildi.

Vatandaşların özellikle kredi kullanımı ve finansal erişim konusunda yaşadığı sorunların başvuru sayılarına yansıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan dolandırıcılık kaynaklı başvurularda düşüş yaşanması raporda olumlu gelişmeler arasında yer aldı.

7 BANKAYA PARA CEZASI VERİLDİ

BDDK faaliyet raporunda finansal tüketicilerin korunmasına yönelik denetim çalışmalarına da yer verildi.

2025 yılı içerisinde yapılan incelemelerde çağrı merkezi hizmet kalitesi kriterlerini karşılamadığı belirlenen 7 bankaya idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ayrıca bazı banka yöneticilerinin imza yetkilerinin geçici olarak kaldırıldığı ve çeşitli idari yaptırımların devreye alındığı kaydedildi.

BDDK, tüketici haklarının korunması ve bankacılık hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetimlerin süreceğini açıkladı.