Adana’da meydana gelen trafik kazası genç bir sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan Mert Can Kunt (26) olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan Gamze L. (20) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kozan yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Mert Can Kunt’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Taklalar attığı değerlendirilen araç büyük hasar alırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Mert Can Kunt ile yanında bulunan Gamze L. araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert Can Kunt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Gamze L.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Hayatını kaybeden Mert Can Kunt’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlatırken, araçta teknik bir arıza olup olmadığı ve yol koşulları da araştırılıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kazaya ilişkin detaylı rapor hazırlanacağını bildirdi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan araç trafiği nedeniyle sürücülerin hız limitlerine uyması, takip mesafesini koruması ve uzun yolculuklarda dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.