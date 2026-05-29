Giresun’da meydana gelen trafik kazası bir aileyi yasa boğdu. Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde yayladan dönen ailenin bulunduğu otomobilin dereye yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karadoğa Yaylası’ndan dönüş yapan Sefer Akgün (46) yönetimindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil takla atarak dere yatağına yuvarlandı ve ters döndü.

KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından araçta bulunan Nuran Akgün (19), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Sefer Akgün ile eşi Nazmiye Akgün (43)’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Nuran Akgün’e ise sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nuran Akgün tedavi altına alındı.

Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CENAZELER ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Sefer ve Nazmiye Akgün çiftinin cenazeleri, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazanın ardından aile yakınlarının olay yerinde büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Yol şartları, aracın teknik durumu ve sürüş koşullarının detaylı şekilde araştırıldığı bildirildi.

Özellikle yayla yollarında virajlı ve dar güzergâhlarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.