Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş seyahat planları yaparken, siber dolandırıcılar da faaliyetlerini artırdı. Özellikle internet üzerinden yapılan otel ve tatil rezervasyonlarında dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çeken Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, vatandaşların rezervasyon işlemlerinde daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Bayram dönemlerinde rezervasyon hareketliliğinin artmasının dolandırıcılar için fırsata dönüştüğünü belirten Topuzoğlu, sahte internet siteleri üzerinden yapılan işlemlerin ciddi maddi kayıplara yol açabileceğini ifade etti.

SAHTE REZERVASYON SİTELERİNE KARŞI UYARI

Topuzoğlu, son yıllarda sahte rezervasyon sitelerinin profesyonel görünümleri nedeniyle gerçek sitelerden ayırt edilmesinin zorlaştığını belirtti.

Vatandaşların rezervasyon yapmadan önce sitenin güvenilirliğini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Topuzoğlu, şu uyarıda bulundu:

“Tatil rezervasyonu yaparken sitenin TÜRSAB üyesi olup olmadığını kontrol etmek, mümkünse işletmeyi telefonla arayarak rezervasyonu doğrulamak gerekiyor. Aksi halde sahte rezervasyonlarla karşılaşmak hem maddi kayıplara hem de tatil planlarının bozulmasına neden olabilir.”

Uzmanlar, özellikle birebir kopyalanmış internet siteleri üzerinden yapılan ödemelerin geri alınmasının çoğu zaman mümkün olmadığını belirtiyor.

ORTAK Wİ-Fİ AĞLARI GÜVENLİ OLMAYABİLİR

Tatil sırasında kullanılan ücretsiz internet bağlantılarının da önemli riskler taşıdığına dikkat çeken Topuzoğlu, açık ve ortak Wi-Fi ağlarının siber saldırganlar tarafından takip edilebildiğini söyledi.

Özellikle banka hesapları, internet bankacılığı ve e-Devlet işlemleri gibi kişisel veri içeren uygulamalara ortak ağlar üzerinden giriş yapılmaması gerektiğini belirten Topuzoğlu, vatandaşların mümkün olduğunca mobil veri kullanmasını tavsiye etti.

“Ortak Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında kişisel veri gerektiren uygulamalara giriş yapılmaması çok önemli. Bu ağlar ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.”

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI EV GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEBİLİR

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, sosyal medya kullanımında da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Tatil sırasında yapılan konum bildirimleri ve anlık paylaşımların kötü niyetli kişiler tarafından takip edilebildiğini belirten Topuzoğlu, bu durumun ev ve araç güvenliği açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre özellikle uzun süreli tatillerde yapılan “tatildeyim” içerikli paylaşımlar, evlerin boş olduğu bilgisini dolandırıcılara ve hırsızlara açık hale getirebiliyor.

BAYRAM TATİLİNDE DİJİTAL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI

Uzmanlar, tatil planı yapan vatandaşların internet sitelerinin adreslerini dikkatle kontrol etmesini, ödeme işlemlerinde güvenli bağlantıları tercih etmesini ve sosyal medya paylaşımlarında konum bilgisini sınırlı kullanmasını öneriyor.

Bayram dönemlerinde artış gösteren siber dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasının, hem maddi kayıpların hem de kişisel veri ihlallerinin önüne geçebileceği belirtiliyor.

Özellikle Antalya, Alanya ve turizm bölgelerine yönelik rezervasyonlarda resmi kurum ve işletmeler üzerinden doğrulama yapılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.