Kepez'de gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası bir ailenin bayram öncesi acı yaşamasına neden oldu. Kaldırıma çarparak devrilen motosiklette bulunan Muhammed Umer (14) hayatını kaybederken, sürücü Hamza Durmaz (17) yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Hamza Durmaz’ın kullandığı 07 CGV 103 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

KAZA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Muhammed Umer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Hamza Durmaz ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZESİ ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammed Umer’in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı öğrenilirken, cenazenin Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin seyir halindeyken kaldırıma çarpıp devrildiği, çevredeki sürücülerin ise yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne sererken olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Olay yerindeki deliller ve güvenlik kamerası kayıtları değerlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.