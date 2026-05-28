Alanya'da, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü farklı mahalleleri kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin, TEİAŞ çalışmaları ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre gece saatlerinden itibaren başlayacak kesintiler, birçok mahalle ve sokakta etkisini gösterecek.

GECE SAATLERİNDE GENİŞ ÇAPLI KESİNTİ

Planlamaya göre ilk kesinti 01.00 ile 07.00 saatleri arasında uygulanacak. TEİAŞ çalışması kapsamında gerçekleştirilecek kesintiden Alanya merkez başta olmak üzere çok sayıda mahalle etkilenecek.

Kesintinin uygulanacağı bölgeler arasında Cumhuriyet, Cikcilli, Elikesik, Güller Pınarı, Hacet, Hacımehmetli, Kadıpaşa, Kızlar Pınarı, Oba, Payallar, Saray, Tepe, Çıplaklı ve Şekerhane mahalleleri yer alıyor.

Ayrıca Konaklı, Toslak, Tosmur, Türkler ve Mahmutseydi mahallelerinin bazı sokaklarında da gece saatlerinde enerji kesintisi yaşanacağı belirtildi.

BAKIM ÇALIŞMALARI GÜNDÜZ DEVAM EDECEK

Elektrik kesintilerinin bir bölümü ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak.

Bu kapsamda Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak ile Kestel Mahallesi D-400 Karayolu Üstü bölgesinde planlı kesinti yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için elektronik cihazlar ve günlük planlamalar konusunda önlem almaları gerektiğini hatırlattı.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Kesinti süresince özellikle iş yerleri, esnaf ve elektrikle çalışan cihazlara bağlı işletmelerin dikkatli olması istendi. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte elektrik kesintilerinin günlük yaşamı etkileyebileceği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde bazı bölgelere daha erken enerji verilebileceğini belirtti.