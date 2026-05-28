Alanya’da gece saatlerinde yaşanan olay, çalışma arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Türkler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Serkan Şimşek, mesaisi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden iş arkadaşları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç işçi, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi devam eden Serkan Şimşek’in bir süre sonra kalbinin durduğu öğrenildi. Doktorların uzun süre kalp masajı dahil yoğun müdahalede bulunduğu ancak genç işçinin kurtarılamadığı bildirildi.

Şimşek’in hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Edinilen bilgilere göre genç işçinin kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Serkan Şimşek’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Yetkililer tarafından yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin netlik kazanacağı öğrenildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. İş yerindeki çalışma koşulları ve olay anına ilişkin detayların incelendiği bildirildi.

Genç yaşta yaşanan ölüm, bölgede büyük üzüntü yaratırken, olayın ardından iş arkadaşlarının da uzun süre hastane önünde beklediği öğrenildi.

Son yıllarda genç yaşta yaşanan ani kalp krizi vakaları kamuoyunda dikkat çekerken, uzmanlar düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekiyor.