Serik'te çıkan yangın, ortaya çıkan detay nedeniyle dikkat çekti. Kökez Mahallesi’nde alevlere teslim olan boş ağıl, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yapının geçtiğimiz aylarda kamuoyunda geniş yankı uyandıran üç kişinin öldürüldüğü olayın zanlısı Ahmet Bayar’ın ailesine ait olduğu ortaya çıktı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerindeki boş bir ağılda meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ağıl büyük ölçüde zarar gördü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kullanılmayan ağılın tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

AĞILIN SAHİBİ İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Yangının ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan araştırmada yanan ağılın, 17 Mayıs tarihinde Serik'te yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı olayın zanlısı Ahmet Bayar’ın ailesine ait olduğu belirlendi.

İddialara göre Bayar ailesi, söz konusu ağılda yaklaşık 15 yıldır hayvancılık faaliyetinde bulunuyordu.

AİLENİN İLÇEDEN AYRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgilere göre, mayıs ayında yaşanan olayın ardından Bayar ailesinin ilçeden taşındığı öğrenildi. Yangının çıktığı sırada ağılın boş olduğu ve içerisinde hayvan bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangının elektrik kontağından mı, dış müdahaleden mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.