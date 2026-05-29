Survivor Türkiye 2026'da yaşanan ve uzun süre gündemde kalan "ada değiştirme" olayının ardından sessizliğini bozan Beyza Gemici, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Yarışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanan Gemici, yaşananların farklı yorumlandığını ve olayın perde arkasının kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını savundu.

Kırmızı Takım'da yarışan Beyza Gemici'nin, Mavi Takım kampına yüzerek gitmesi ve burada Sercan Yıldırım ile görüşmek istediği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

“AMACIM KURAL İHLALİ YAPMAK DEĞİLDİ”

Olayın yaşandığı günü anlatan Gemici, herhangi bir gizli plan ya da kural ihlali amacı taşımadığını söyledi.

Gemici açıklamasında, resim yaptıktan sonra denize girdiğini ve kampların birbirine yakın olması nedeniyle kıyıya yöneldiğini belirtti.

“Kırmızı kampta resim yapıyordum, sonra denize girdim. Kamplar birbirine çok uzak değildi. Murat abiye seslendim ama sesimi duyuramadım. Kıyıya çıkmayı düşündüm ama aklımda kötü hiçbir şey yoktu” diyen yarışmacı, yaşananların büyüyeceğini düşünmediğini ifade etti.

Mavi Takım’daki yarışmacıların sezon başından beri yakın arkadaşları olduğunu belirten Gemici, birkaç adım daha ilerlese kamp alanına ulaşacağını söyledi.

“KAYIP OLDUĞUM SÜRE İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DEĞİLDİ”

Beyza Gemici, yarışma ekibinin kendisini uzun süre bulamadığı yönündeki açıklamalara da değindi.

Kendisinin anlatımına göre olayın iddia edildiği kadar uzun sürmediğini belirten yarışmacı, yaşanan süre konusunda şaşkınlık yaşadığını söyledi.

“Ekip arkadaşımı gördüğümde sadece birkaç dakika geçmişti. Yarım saat kayıptın denmesine çok şaşırdım” ifadelerini kullanan Gemici, o an yaptığının ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceğini düşünmediğini dile getirdi.

Daha sonra insanların endişelendiğini öğrendiğinde ise büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

SERCAN YILDIRIM İDDİALARINA YANIT VERDİ

Olayın ardından sosyal medyada ve ada konseyinde gündeme gelen Sercan Yıldırım ile ilgili iddialar hakkında da konuşan Beyza Gemici, aralarında özel bir ilişki olduğu yönündeki yorumları reddetti.

Gemici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek özel hayatına yönelik yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu ifade etti.

“Kimseyle aramda özel hiçbir şey olmadı. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla söylüyorum ama insanlara yeterli gelmiyor. Hiçbir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum” dedi.

“HAYATIMDAKİ KİŞİYE İHANET ETMEDİM”

Hakkındaki söylentilere net bir dille yanıt veren Beyza Gemici, vicdanının rahat olduğunu vurguladı.

“Hayatımdaki kişiye ihanet etmedim, bu yüzden vicdanen çok rahatım” sözleriyle iddiaları reddeden yarışmacı, olayın farklı boyutlara taşınmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Gemici'nin açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Survivor izleyicileri arasında da farklı yorumlara neden oldu.