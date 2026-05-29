Gazipaşa'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İddiaya göre yol kenarında bulunan su gideri mazgalı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak yola savruldu.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında, Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolu Haçbel Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre F.N.S. yönetimindeki 07 ALL 547 plakalı motosiklet, yol kenarında bulunan ve yol seviyesinden düşük olduğu öne sürülen su gideri mazgalına geldiği sırada kontrolden çıktı.

MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı motosiklet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü, asfalt zeminde metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

MAZGAL İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından bölgede inceleme yapan ekiplerin, yol yapısı ve mazgalın bulunduğu noktada araştırma başlattığı öğrenildi.

Vatandaşlar ise özellikle gece saatlerinde fark edilmesi zor olan yol kusurlarının motosiklet sürücüleri için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Bölgede benzer sorunların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.