Kastamonu’da meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Araç ilçesi yakınlarında otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu aynı araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Karabük kara yolu üzerinde bulunan Müslimler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bilal Sarıkülçe (71) yönetimindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bilal Sarıkülçe, eşi Melahat Sarıkülçe (66) ve araçta bulunan Mustafa Külte (63)’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Nezahat Külte (62) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nezahat Külte’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ARAÇTA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Kaza sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yol durumu, hız ve sürüş koşullarının teknik olarak değerlendirileceği öğrenildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kara yolunda zaman zaman benzer kazaların yaşandığını belirterek sürücülerin özellikle virajlı noktalarda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.