Malatya’da yaşanan olay, kentte üzüntüye neden oldu. Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Beyzanur N., bir çocuk parkında ölü bulundu.

Olay, 19 Mayıs sabah saatlerinde Seyran Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, kameriyede hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Beyzanur N. olduğu tespit edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyzanur N.’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Genç kız, Malatya Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, soruşturma tamamlanmadan olayın nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapılmaması gerektiğini belirtirken, incelemelerin devam ettiği bildirildi.