Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Kurban Bayramı öncesinde deri toplama sektöründe yaşanan büyük krizi gündeme taşıdı. Türkiye genelinde ve bölgede kurban derilerinin ekonomik bir değer olmaktan çıktığını vurgulayan Sarıca, üreticinin ve esnafın içinde bulunduğu çıkmazı çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde komşu ilçe Gazipaşa’dan gelen açıklamaları hatırlatan Sarıca, Türk Hava Kurumu’nun (THK) "Deriyi satın alacak tüccar bulamadığımız için bu yıl deri toplamıyoruz" dediğini belirtti. Benzer şekilde Konya gibi sanayi şehirlerinde de fabrikaların deri alımını durdurduğunu ifade eden Sarıca, yerli sanayinin can çekiştiğini dile getirdi.

"KENDİ DERİMİZİ BIRAKIP İTHALATA YÖNELDİK"

Sektörün plansızlık ve yüksek maliyetler kıskacında olduğunu belirten Sarıca, yerli üretim desteklenmediği için Türkiye’nin dışa bağımlı hale geldiğini söyledi. Üretim maliyetlerinin yüksekliği, yetişmiş eleman eksikliği ve yanlış ekonomi politikalarının bu sonucu doğurduğunu ifade eden Sarıca, milli kaynakların göz göre göre heba edildiğini vurguladı.

Başkan Sarıca, Türkiye'nin kendi öz kaynaklarını değerlendirmek yerine mamul deri ithal etmesinin kabul edilemez bir tezat oluşturduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Bir zamanlar ekonomiye ciddi katkı sağlayan kurban derileri bugün maalesef değerlendirilemez hâle gelmiştir. Bunun temel sebepleri; artan maliyetler, üreticinin desteklenmemesi, plansız ekonomi politikaları ve ithalata dayalı anlayıştır. Milli kaynaklarımızın heba edilmesi kabul edilemez. Kendi kurbanımızın derisini değerlendiremeyen bir ülkenin dışarıdan mamul deri almak zorunda kalması gerçekten düşündürücüdür. Yapılması gereken; yerli üretimi, sanayiciyi, esnafı ve bu alanda çalışan insanları destekleyerek yeniden güçlü bir üretim düzeni kurmaktır"

Kaynak: Haber Merkezi