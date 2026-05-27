Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Schengen vizesi randevularında yaşanan tıkanıklık yasa dışı bir pazarın oluşmasına zemin hazırladı. Normal şartlarda 90 ile 100 euro arasında değişen resmi başvuru ücretleri, "hızlı randevu" garantisi veren aracılar nedeniyle 1.000 euro seviyelerine kadar tırmandı. Vatandaşlar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan ilanlarla mağdur ediliyor.

Sahte danışmanlık şirketleri, "VIP randevu" ve "garantili vize" gibi ifadelerle umut tacirliği yapıyor. Süreç içinde ödeme alınmasına rağmen işlemlerin tamamlanmadığı ve iletişimin koptuğu yönünde şikayetler hızla artıyor. Bu kapsamda, Antalya merkezli bir firmadan hizmet aldığını belirten bir vatandaş, yüzlerce euro ödemesine rağmen randevu alamadığını ve otel ile uçak rezervasyonlarının yandığını öne sürdü. İddiaya göre, mağduriyetin şikayet platformlarına taşınmasının ardından firma dönüş yapsa da ücret iadesi gerçekleştirilmedi.

RANDEVULARI BOT YAZILIMLAR MI TOPLUYOR?

Sektör temsilcileri, krizin temelinde otomasyon sistemlerini kullanan "randevu avcılarının" yattığını belirtiyor. Geliştirilen özel yazılımların günün her saati konsolosluk sistemlerini tarayarak iptal edilen veya yeni açılan kotaları saniyeler içinde kapattığı ifade ediliyor. Çoklu hesaplar üzerinden çalışan bu botlar, bireysel başvuru yapmak isteyen gerçek kullanıcıların sisteme erişimini neredeyse imkansız hale getiriyor.

TÜRSAB'DAN HUKUKİ SÜREÇ UYARISI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, krizin sadece bireysel seyahatleri değil, genel turizm planlamalarını da sekteye uğrattığını açıkladı. Yurt dışı tur programlarının randevu yetersizliği nedeniyle ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Bağlıkaya, haksız rekabet yaratan bazı aracı kurumların Rekabet Kurumu'na şikayet edildiğini ve hukuki sürecin takipçisi olduklarını bildirdi. Ayrıca, grup otel rezervasyonlarında yaşanan teknik uyumsuzlukların "eksik evrak" gerekçesiyle vize reddine yol açtığı da sektörün karşılaştığı diğer bir sorun olarak öne çıkıyor.

VİZE BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, vize süreçlerinde mağduriyet yaşanmaması adına başvuruların yalnızca konsoloslukların resmi olarak yetkilendirdiği kurumlar üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Sosyal medya üzerinden ulaşılan yetkisiz kişilere pasaport bilgilerinin verilmesi, maddi kaybın yanı sıra kişisel verilerin çalınması riskini de beraberinde getiriyor. Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Antalya ve çevresindeki vatandaşların, yurt dışı planlamalarında bu tür gayriresmi oluşumlara karşı dikkatli olması önem taşıyor.