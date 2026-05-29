Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kongre üyeleriyle buluştu. Çorlu Fenerbahçeliler Derneği’nde düzenlenen programda konuşan Yıldırım, hem kulübün geleceğine yönelik projelerini anlattı hem de transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün son yıllarda yaşadığı şampiyonluk hasretine değinerek, öncelikli hedeflerinin güçlü bir kadro kurmak olduğunu söyledi.

“12 YILLIK HASRETİ BİTİRMEMİZ LAZIM”

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamadığını hatırlatan Aziz Yıldırım, kulübün yeniden başarıya ulaşabilmesi için güçlü bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yıldırım, “Şunu yapacağız, bunu yapacağız mesele bu değil. Mesele 12 senedir yaşanan başarısızlıkların önüne geçmek. Şampiyon olmadığınız sürece bu süreci durduramazsınız. Bu nedenle arkadaşlarımla birlikte yeniden aday olduk” dedi.

Seçilmeleri halinde hem maddi hem de manevi anlamda tüm imkanları seferber edeceklerini ifade eden Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeniden zirveye oynayan bir takım haline gelmesi gerektiğini söyledi.

“İKİ SANTRFOR İÇİN BEN DE DEVREYE GİRDİM”

Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Takımın hücum hattını güçlendirmek istediklerini belirten Yıldırım, iki santrfor için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

“İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok” diyen Yıldırım, transferlerin planlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Deneyimli spor adamı, yabancı oyuncu kontenjanı ve kadro planlamasıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

“İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ”

Transferlerin sadece santrfor bölgesiyle sınırlı olmadığını belirten Yıldırım, futbol aklına sahip isimlerle birlikte kapsamlı bir kadro planlaması yaptıklarını anlattı.

Yeni sezonda mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, “İyi bir takım, iyi bir kadro kuracağız ve hep beraber mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“BİR MİLYON ÜYE PROJESİNİ YENİDEN BAŞLATABİLİRİZ”

Konuşmasında kulübün geleceğine yönelik projelere de değinen Aziz Yıldırım, geçmiş dönemde hayata geçirdiği Bir Milyon Üye Projesi'ni yeniden gündeme getirdi.

Projenin son yıllarda durdurulduğunu belirten Yıldırım, seçilmeleri halinde üye sayısını artıracak yeni çalışmalar başlatabileceklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin ekonomik gücünü artırmak için çeşitli şehirlerde yeni araziler ve yatırımlar planladıklarını ifade eden Yıldırım, kulübün uzun vadeli gelir kaynaklarını büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ÇORLU’DAN LÜLEBURGAZ’A GEÇTİ

Programın ardından Aziz Yıldırım, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneği’nde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Çorlu’dan ayrıldı.

Yıldırım, dernek çıkışında taraftarların yoğun ilgisiyle uğurlanırken, sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu.