Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 18 yaşından küçük iki erkek çocuğuyla bir otel odasında bulunduğu belirtilen iş insanı Ş.T. hakkında adli süreç başlatıldı. Gelibolu Gazetesi’nin haberine göre olay, 7 Eylül Pazartesi günü yapılan bir ihbarın ardından ortaya çıktı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Ş.T.’nin konakladığı odaya polis kamerası eşliğinde girdi. Odada reşit olmadığı belirlenen iki çocukla birlikte bulunan Ş.T. gözaltına alınarak Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ŞÜPHELİDEN BİYOLOJİK ÖRNEKLER ALINDI

Ş.T., emniyetteki ilk işlemlerinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada şüpheliden kan ve sürüntü örnekleri alınırken, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayın yaşandığı otel odasında da inceleme yaptığı, delil niteliği taşıyabilecek örnekleri topladığı ve otel çalışanları ile işletmecilerinin ifadelerine başvurduğu bildirildi. Yerel kaynakta, odada yüksek miktarda alkol tüketildiğine ilişkin tespit bulunduğu da aktarıldı.

OTEL YÖNETİMİNE YÖNELİK İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın bir diğer boyutunu ise otelin konaklama kayıtları ve işletmenin sorumluluğuna ilişkin iddialar oluşturuyor. Ş.T.’nin reşit olmayan çocuklarla aynı tesise daha önce de geldiği öne sürülürken, işletmenin bu durumdan haberdar olduğu iddiası da araştırılıyor. Ayrıca çocukların kayıtlarının kolluk birimlerine bildirilmemesi amacıyla ayrı tutulduğu ve bazı çalışanların sessiz kalmaları yönünde baskı gördüğü ileri sürüldü. Bu iddialar hakkında soruşturma sonucunda kesinleşmiş bir yargı bulunmadığından, otel yönetiminin sorumluluğunun yapılacak incelemelerle belirlenmesi bekleniyor.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KİMLİK BİLDİRİMİ ZORUNLU

Türkiye’de otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama işletmelerinin müşterilerine ilişkin kayıt yükümlülükleri 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında düzenleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Bildirim Sistemi’ne ilişkin açıklamasına göre, özel veya resmi konaklama tesislerinin konaklayan kişilere ait bilgileri kolluk birimlerine bildirmesi gerekiyor. Polis sorumluluk bölgesindeki tesisler bu işlemleri Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden anlık olarak gerçekleştiriyor. Bu nedenle Gelibolu’daki soruşturmada otelin resmi kayıtlarıyla varsa işletme içinde tutulan diğer kayıtların karşılaştırılması, iddiaların açıklığa kavuşturulması açısından önem taşıyor.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI ADLİ SÜRECİN TEMEL UNSURLARINDAN

Reşit olmayan kişilerin cinsel istismara uğradığı veya böyle bir durumdan şüphelenildiği vakalarda yalnızca şüpheli hakkındaki ceza soruşturması değil, çocukların korunmasına yönelik süreç de önem taşıyor. Türkiye’de Çocuk İzlem Merkezleri, cinsel istismara uğradığı düşünülen çocukların adli görüşme, muayene ve gerekli takiplerinin mümkün olduğunca tek merkezde yürütülmesi amacıyla faaliyet gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre sistem, çocuğun adli işlemler sırasında tekrar tekrar aynı olayı anlatmak zorunda bırakılarak ikincil biçimde örselenmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

İHBAR VE DELİLLER SORUŞTURMANIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Çocuklara yönelik istismar şüphesinin bulunduğu olaylarda vatandaşların, çalışanların ve durumu fark eden diğer kişilerin yetkili makamlara bildirimde bulunması soruşturmanın başlaması ve çocuğun korunması açısından kritik önem taşıyor. Adli makamlar açısından ise çocukların beyanlarının uzmanlar eşliğinde alınması, kamera ve konaklama kayıtlarının korunması, biyolojik delillerin usulüne uygun biçimde toplanması ve olayla bağlantısı bulunabilecek kişilerin ifadelerinin alınması sürecin temel aşamalarını oluşturuyor.

SORUŞTURMA OTEL KAYITLARINI DA KAPSIYOR

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın ardından otelle ilgili incelemeyi genişlettiği ve konaklama kayıtlarını mercek altına aldığı bildirildi. Çalışanların ifadeleri ile kayıtların birlikte değerlendirilmesiyle, olayın yalnızca otel odasında yaşanan kısmının değil, işletme açısından herhangi bir ihmal veya başka bir sorumluluk bulunup bulunmadığının da araştırılması bekleniyor. Ş.T. ve otel yönetimi hakkındaki iddiaların hukuki niteliği ve varsa cezai sorumlulukları ise soruşturma sonunda elde edilecek deliller ve adli makamların değerlendirmesiyle netlik kazanacak.

Gelibolu, Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakasında bulunan ve tarihi alanları, kıyı turizmi ile ulaşım güzergâhları nedeniyle yıl boyunca ziyaretçi ağırlayan bir ilçe. Bu nedenle ilçedeki konaklama işletmelerinin kimlik bildirimi başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi hem kamu güvenliği hem de çocukların ve diğer kırılgan grupların korunması açısından önem taşıyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli hakkındaki suçlamaların kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece iddia niteliğinde olduğu ve masumiyet karinesinin geçerli olduğu unutulmamalı.