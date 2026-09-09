İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Hz. Ebubekir Camii’nde cuma namazlarında toplanan yardım paralarının kayıt altına alınmasına ilişkin iddialarla başlayan anlaşmazlık, imam ile müezzin arasında fiziksel kavgaya dönüştü. Müezzin kayyım ve aynı zamanda cami dernek başkanı olan Ferdi Bıyıkoğlu (42), toplanan yardımların usulüne uygun kaydedilmediğini ve müftülük kayıtlarında görünen tutarlarla arasında fark bulunduğunu öne sürerek imam İsmail A. (52) hakkında şikâyette bulundu.

YARDIM PARALARININ KAYDI TARTIŞMA KONUSU OLDU

DHA’nın aktardığı bilgilere göre daha önce Bartın’da imam olarak görev yapan Bıyıkoğlu, 2024 yılında çocuklarının hafızlık eğitimi nedeniyle İstanbul’a geldi ve Hz. Ebubekir Camii’nde müezzin kayyım olarak göreve başladı. Daha sonra cami derneğinin başkanlığını da üstlenen Bıyıkoğlu, cuma günlerinde vatandaşlardan toplanan yardımların sayılması, tutanağa bağlanması ve kayıtların düzenli tutulması gerektiğini savundu. Bıyıkoğlu’nun eşi Ebru Bıyıkoğlu da anlaşmazlığın yardım paralarının kayıt sistemi konusunda başladığını söyledi.

Taraflar arasındaki gerilim daha sonra cami bahçesinde kavgaya dönüştü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde imam İsmail A. ile Ferdi Bıyıkoğlu arasında fiziksel arbede yaşandığı görüldü. Ebru Bıyıkoğlu, eşinin imam tarafından yumruklandığını, eşinin de saldırıya karşılık verdiğini belirtti. Bıyıkoğlu ayrıca aynı gün karakola gittikleri sırada eşinin ikinci kez bir grubun saldırısına uğradığını öne sürdü.

EVİN ÖNÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından bu kez kavga öncesinde çekildiği belirtilen yeni görüntüler gündeme geldi. Görüntülerde imamın eşi ve annesi olduğu belirtilen iki kadının Bıyıkoğlu ailesinin yaşadığı evin kapısına geldiği ve Ebru Bıyıkoğlu ile sözlü tartışmaya girdiği görüldü. Kayıtlarda kadınların Bıyıkoğlu’na yönelik ağır hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı duyuldu. Böylece camide başlayan anlaşmazlığın tarafların ailelerini de içine alan bir gerilime dönüştüğü ortaya çıktı.

CAMİLERDE YARDIM TOPLAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Camilerde düzenlenen yardım kampanyaları yalnızca paranın toplanmasından ibaret bir süreç olarak yürütülmüyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülüklerin yayımladığı resmi belgelerde, belirli yardım kampanyalarında din görevlilerinin başkanlığında oluşturulan komiteler aracılığıyla yardım toplanması ve işlemlerin tutanakla kayıt altına alınması öngörülüyor. Müftülüklerin internet sitelerinde ayrıca “cami yardım toplama tutanağı” gibi standart belgeler de yayımlanıyor. Cami ve Kur’an kursu yaptırma ve yaşatma derneklerinin bazı yardım toplama işlemlerinde ise izin belgesi, yetki belgesi ve banka hesap bilgileri gibi belgeler isteniyor.

Bu düzenlemelerin temel amacı, vatandaşların bağışlarının hangi amaçla toplandığının, ne kadar para elde edildiğinin ve kaynağın nereye aktarıldığının izlenebilir olmasını sağlamak. Dolayısıyla yardım paralarına ilişkin bir uyuşmazlık ortaya çıktığında iddiaların tarafların karşılıklı beyanları yerine tutanaklar, banka hareketleri, dernek kayıtları ve ilgili kurumların kayıtları üzerinden incelenmesi önem taşıyor.

İDDİALARIN AYRI AYRI İNCELENMESİ BEKLENİYOR

Küçükçekmece’deki olayda iki ayrı boyut bulunuyor. Bunlardan ilki camide toplanan yardımların usulüne uygun kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin mali ve idari iddialar, diğeri ise yaşanan darp, tehdit ve hakaret iddiaları. Yardım paralarıyla ilgili iddiaların yetkili idari makamlarca kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi gerekirken, fiziksel saldırı ve tehdit iddiaları adli sürecin konusunu oluşturuyor. Ortaya çıkan kamera görüntülerinin de soruşturma sürecinde delil niteliğinde değerlendirilmesi mümkün.

USULSÜZLÜK İDDİASI HENÜZ KESİNLEŞMİŞ DEĞİL

Öte yandan Bıyıkoğlu’nun cuma yardımlarının eksik veya usulsüz kaydedildiğine ilişkin açıklamaları bu aşamada birer iddia niteliğinde. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, söz konusu mali iddiaları kesinleştiren bir denetim raporu veya yargı kararı yer almıyor. Bu nedenle yardım paralarının akıbetine ilişkin kesin bir sonuca ancak yetkili makamların yapacağı inceleme ve varsa adli soruşturmanın ardından ulaşılabilecek. Tarafların darp, tehdit ve hakaretlere ilişkin karşılıklı iddialarının hukuki sorumluluğu da yürütülecek resmi süreç sonucunda belirlenecek.