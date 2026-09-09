Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eve düzenlenen baskında 5,76 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Narkotik ekiplerince evde ele geçirilen esrar ile hassas teraziye el konulurken, ikamette yakalanan evli çiftler N.A.D. (24) ile kocası B.D. (28) gözaltına alınarak emniyete götürüldüler. Narkotik Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan N.A.D. ile B.D. ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. Mahkemede N.A.D. yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, B.D. ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanarak Alanya Kapalı L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Muhabir: Mehmet AL