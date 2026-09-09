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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İngiliz Erkek Turist Stephen Kerr Tercüman aracılığı ile alınan ifadesinin ardından Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan şüpheli İngiliz erkek Turist Stephen Kerr (58) Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkartıldı. Nöbetçi savcılıkça İngiliz Turist tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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