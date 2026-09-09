Alanya’da gece hayatının öne çıkan adreslerinden Club Summer Garden, birbirinden hareketli etkinliklerle eğlence tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Mekanın resident DJ’lerinden DJ Essa da performanslarıyla yaz gecelerinin enerjisini yükselten isimler arasında yer alıyor

ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde bulunan ünlü açık hava gece kulübü Club Summer Garden’da düzenli olarak sahne alan DJ Essa, sezon boyunca gerçekleştirdiği performanslarla dikkat çekiyor. Kulübün haftalık ve aylık programlarında sık sık yer alan DJ Essa, son olarak 2 Eylül Çarşamba gecesi Club Summer Garden’ın ana sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Gece boyunca hareketli setleriyle eğlenceye tempo kazandıran Essa, kulübün enerjik atmosferine de renk kattı.

MÜZİKSEVERLERİ DANSA DAVET EDİYOR

DJ Essa’nın sahne performanslarında hareketli setlerin yanı sıra R&B hitleri ve güncel dans müzikleri öne çıkıyor. Farklı müzik türlerini enerjik bir sahne performansıyla buluşturan DJ Essa, Club Summer Garden’ın eğlence konseptinin önemli parçalarından biri olarak gece boyunca konukları dans pistine çekiyor. Yaz sezonunun hareketli günlerini yaşayan Alanya’da gece hayatı da hız kesmeden devam ederken, Club Summer Garden’ın resident DJ’leri arasında yer alan Essa’nın performansları eğlence severlerden ilgi görmeye devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)