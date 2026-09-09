Tural, Bölge Birliği Müdürü Muhammet Öztürk ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde kooperatiflerin çalışmaları hakkında bilgi alırken, esnaf ve sanatkârların beklenti ve taleplerini de değerlendirdi. Tural’ın ilk durağı Alanya ve Çevresi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi oldu. Tural ve Öztürk, Kooperatif Başkanı Durmuş Ali Akkaya ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve bölge esnafının talep ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ardından Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret eden Tural, burada Kooperatif Başkanı Velittin Yenilalp ile görüştü. Görüşmede kooperatifin çalışmaları ile esnaf ve sanatkârların kredi ve finansman alanındaki beklentileri ele alındı. Tural ve Öztürk’ün bir sonraki adresi ise Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Ali Darı ile gerçekleştirilen görüşmede, kooperatifin faaliyetleri değerlendirilirken Alanya esnafının beklenti ve talepleri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Ahmet Tural, kooperatif başkanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Tural’ın Alanya’daki ziyaretleri, bölge esnafının sorunlarının, beklentilerinin ve taleplerinin doğrudan değerlendirilmesi açısından önem taşıdı. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi