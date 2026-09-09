ON Hotels Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alanya'da ortak kampa girdi. Kadrolarındaki oyuncu eksiklikleri nedeniyle birlikte çalışma kararı alan iki ekip, 17 Eylül'e kadar sürecek program dahilinde fiziksel ve taktiksel antrenmanlar gerçekleştirecek.

Kampın ilk günü, sabah saatlerinde yapılan kuvvet ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Teknik heyetin hazırladığı özel program çerçevesinde sporcular; mobilite, denge, dayanıklılık ve kuvvet üzerine yoğunlaştı.

100. YIL SPOR SALONU'NDA HAZIRLIK MAÇI

Günün ikinci bölümünde ise iki takım 100'üncü Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda bir antrenman maçına çıktı. Karşılaşmada teknik ekiplerin farklı oyuncu rotasyonlarını ve oyun sistemlerini test ettiği bildirildi. Mücadele sırasında özellikle servis, servis karşılama, blok ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

ORTAK KAMP SÜRECİ TAKIMLARA NE SAĞLIYOR?

Eksik kadrolarla çalışmak zorunda kalan takımlar için ortak kamplar, maç ritmini kaybetmemek ve taktiksel eksiklikleri görmek adına büyük önem taşıyor. Alanya'da gerçekleştirilen bu ortak çalışma süreci, her iki ekibin de sezon öncesi eksiklerini kapatmasına ve oyuncuların maç kondisyonunu artırmasına olanak tanıyor.

İki takımın Alanya'daki ortak hazırlık süreci 17 Eylül tarihinde sona erecek. Ekipler bu tarihten sonra kendi tesislerinde belirlenen programlar dahilinde yeni sezon çalışmalarına devam edecek.