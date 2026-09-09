TARIM sektörü temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerinin ele alındığı Antalya Tarım Konseyi Toplantısı, Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Vali Hulusi Şahin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, sektör temsilcileri ve iş insanları katıldı.

DEĞİŞİME REAKSİYON GÖSTEREN KAZANACAK

Antalya’da son 30 yılda suyun, toprağın, sıcaklığın ve iklimin değiştiğini ifade eden Vali Şahin, iklim değişikliğinin bazı alanlarda yeni tarım fırsatları da oluşturduğunu belirterek, “Bundan 30 yıl önce daha ağır kışlar vardı ve bugün ciddi bir ekonomi konumuna gelen egzotik meyveler tarımını Antalya pek bilmiyordu. Ama bugün iklimin daha da yumuşaması ve ısınmasıyla beraber yeni bir tarım fırsatı doğdu ve bu fırsatı da Antalya gayet iyi değerlendiriyor. Bir şekilde bu değişimi yönetmek zorundayız. Pozitif de olsa, negatif de olsa bir şeylerin değiştiği ortada. Değişimi gören, değişimi hisseden ve buna göre reaksiyon gösteren kazanacak; değişimin farkında olmayan, direnen, umursamayan kaybedecek" dedi.

'YENİ TİP TARIM MODELİNE GEÇMEMİZ LAZIM'

Antalya’daki seraların da değişime uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Vali Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kentteki seraların durumunu ortaya koymaya yönelik çalışmasına da değindi. Vali Şahin, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Antalya'daki tüm seralarımıza yönelik bir çalışma yapıyor. Her sera ne vasıfta, hangi standartta? Bunların yeniden dizayn edilmesi lazım ve yeni tip bir tarım modeline geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

AKILLI TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI

Yeni tarım modelinin akıllı tarım ve sürdürülebilirlik anlayışıyla şekillenmesi gerektiğini belirten Vali Şahin, “Enerji ve suyu iyi yönetmekten geçiyor. Buna yönelik artık modern çözümler var. Belli bir takvim içerisinde biz tüm tarımsal üretimimizi yeni tip tarıma dönüştüreceğiz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kullanımı, su hasadı, akıllı su kullanımı ile ilacı ve gübreyi daha akıllı kullanacağız diyebilmeliyiz" şeklinde konuştu.

DOĞAYI KORURSANIZ, YENİ BİR EKONOMİ ORTAYA ÇIKAR

Antalya’daki tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan atıkların yönetilmesine dikkati çeken Vali Şahin, nehirlerden denize ulaşan atıklara da değindi. Vali Şahin, “Bu deniz bizim en kıymetli varlığımız. Denizi kaybettiğimiz zaman sadece turizmden değil, tarımdan da bahsedemezsiniz" sözlerini kullandı. Tarımın yalnızca seracılıktan ibaret olmadığını da vurgulayan Vali Şahin, “Bizim başka tarımsal üretim çeşitlerimiz var; bunların hepsini de bir bütünlük içerisinde değerlendirip sürdürülebilir, yenilenebilir, üreten, geliştiren ve sonraki nesillere daha iyi bir şehir, arazi, sektör bırakan bir nesil olmalıyız" dedi. Toplantı, Vali Şahin'in konuşmasının ardından çiftçilerle yapılan soru cevap etkinliğiyle son buldu.