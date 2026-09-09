ANTALYA’da meydana gelen orman yangınlarının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. “Yörükeli Hareketi Antalya” isimli sosyal medya hesabından yapılan bazı paylaşımların halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilerek adli süreç başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında hem paylaşımların içeriğinin incelenmesi hem de hesabın arkasındaki kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma yürütülecek.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturmaya konu olan paylaşımların Antalya’daki orman yangınlarıyla ilgili olduğu belirtildi. Başsavcılık, söz konusu içeriklerin olası suç unsurları yönünden incelenmesi amacıyla harekete geçti.

Soruşturma kapsamında paylaşımlara erişimin engellenmesi için de Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunuldu.

SİBER SUÇLAR İNCELEYECEK

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda “Yörükeli Hareketi Antalya” isimli sosyal medya hesabı mercek altına alınacak.

Ekiplerin soruşturmaya konu paylaşımları inceleyerek içeriklerde başka suç unsurlarının bulunup bulunmadığını araştırması istendi.

HESABIN SAHİBİ ARAŞTIRILIYOR

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden sosyal medya hesabının sahibi ile soruşturmaya konu paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütmesi de talep edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paylaşımların içeriğine ilişkin incelemeler devam ederken, erişim engeli talebine ilişkin süreç de sürüyor.

Soruşturmanın sonucunda yapılacak incelemeler doğrultusunda söz konusu paylaşımlarla ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak.