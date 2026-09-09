ALANYA Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu, yeni dönem çalışmalarını planlamak amacıyla dün akşam Alanya Barbecue Restoran’da bir araya geldi. Ali Cantez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı yapılırken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar ve dernek faaliyetleri de değerlendirildi.

ONURSAL BAŞKAN MEHMET ALİ DİM

Yeni yönetim döneminde KGK Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Galatasaraylılar Derneği’nin onursal başkanı oldu. Derneğin yeni dönemdeki yönetim yapısında Ali Cantez başkanlığında başkan yardımcılığı görevlerine Mustafa Aladdinoğlu, Mustafa Ünal, Nurettin Babaoğlu ve Muhammed Furkan Çelik getirildi.

Yönetim kurulunda ise Ahmet Müftüoğlu, Nuri Tokuş (Sayman), Süleyman Kasapoğlu, Cevdet Zamanoğlu, Fevzi Aladdinoğlu, Murat Akışoğlu, İzzet Köseoğlu, Tahir Arslan, Mustafa Atayakulol ve Mehmet Toros görev aldı.

CANTEZ: YENİ DÖNEMDE DAHA AKTİF OLACAĞIZ

Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ali Cantez, yeni yönetimle birlikte derneğin faaliyetlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Cantez’in önceliğinin Alanya’daki Galatasaraylıları ortak bir çatı altında daha güçlü şekilde buluşturmak olduğu ifade edildi.

Yeni dönemde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin artırılması, Galatasaray taraftarlarının maç organizasyonlarında daha geniş katılımla bir araya gelmesi ve derneğin Alanya’daki sosyal yaşam içerisindeki etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Cantez, yönetim kurulundaki isimlerin deneyimi ve katkısıyla Alanya Galatasaraylılar Derneği’ni daha aktif, daha güçlü ve daha geniş bir Galatasaraylı topluluğuna ulaşan bir yapıya taşımak istediklerini vurguladı.

‘HEDEFİMİZ BÜYÜK BİR GALATASARAY AİLESİ OLUŞTURMAK’

Başkan Cantez’in yeni dönemde dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı artırmaya özel önem verdiği belirtilirken, Alanya’da yaşayan Galatasaraylıların dernek çatısı altında daha sık bir araya gelmesi için çeşitli organizasyonların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yeni yönetimin önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği çalışmalarla hem Galatasaray camiasını Alanya’da daha güçlü şekilde temsil etmesi hem de dernek üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmesi bekleniyor.