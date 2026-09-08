Alanya’da ticaretin ve iş dünyasının nabzını tutanlar bilir…

ALTSO seçimleri yalnızca bir başkanlık yarışı değildir. Bu seçim, Alanya’nın ekonomik geleceğine dair nasıl bir yol haritası çizileceğinin de göstergesidir.

İşte tam da bu noktada Mustafa Tuna’nın adaylığını önemsiyorum.

Çünkü Tuna, ticaret hayatını dışarıdan izleyen bir isim değil. Ticaretin içinden gelen, esnafın ve iş insanının hangi sıkıntılardan geçtiğini bilen bir isim.

Üstelik ALTSO Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuş olması, oda yönetiminin nasıl çalıştığını, üyelerin beklentilerini ve kurumlar arası ilişkilerin önemini yakından bildiğini gösteriyor.

Mustafa Tuna’nın adaylık açıklamasındaki en dikkat çekici sözlerden biri “Hedefimiz Bir” oldu.

Bence bu sloganın altında önemli bir mesaj var.

Çünkü Alanya’da turizmcinin derdi başka, sanayicinin başka, esnafın başka, ihracatçının başka olabilir. Büyük işletmenin beklentisiyle küçük işletmenin beklentisi aynı olmayabilir.

Ama sonuçta herkesin ortak bir isteği var:

Daha güçlü bir Alanya ekonomisi…

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha güçlü işletmeler ve geleceğe güvenle bakan bir iş dünyası…

Mustafa Tuna’nın farkı da burada ortaya çıkıyor.

Konuşmasında sadece güzel cümleler kurmakla kalmadı. Üyenin “İşimi nasıl büyüteceğim?”, “Finansmana nasıl ulaşacağım?”, “Yeni pazarlara nasıl açılacağım?” sorularına cevap arayan bir ALTSO anlayışından söz etti.

Bence bir oda başkanının en önemli görevi de tam olarak budur.

Üyenin yanında olmak…

Sorunu dinlemek…

Ankara’da ilgili kapıyı çalmak…

Ve en önemlisi, o kapının ardından ne çıktığını üyeye anlatmak.

Çünkü artık iş dünyası sadece temsil edilmek istemiyor.

Sonuç görmek istiyor.

Takip edilmek istiyor.

Sesinin duyulduğunu bilmek istiyor.

Mustafa Tuna’nın “ulaşılabilir, şeffaf ve çözüm odaklı ALTSO” vurgusu bu nedenle önemli.

Bir başka dikkat çekici nokta ise “Her üyemiz eşit ve değerlidir” yaklaşımı.

ALTSO gibi binlerce işletmenin temsil edildiği bir kurumda bu anlayışın lafta kalmaması gerekiyor. Küçük işletmeden büyük işletmeye, genç girişimciden yıllardır ticaret yapan deneyimli iş insanına kadar herkesin kendisini odanın bir parçası hissetmesi gerekiyor.

Tuna’nın kadın girişimciler ve genç iş insanlarına daha fazla sorumluluk verilmesi yönündeki yaklaşımı da geleceğe dönük bir bakış açısının işareti.

Çünkü Alanya’nın ticareti yalnızca bugünün işletmeleriyle büyümeyecek.

Yarının girişimcileri de bugünden hazırlanacak.

Ben Mustafa Tuna’nın adaylığını biraz da bu açıdan okuyorum.

Karşımızda yalnızca “başkan olmak isteyen” bir isim yok.

Alanya ticaretinin içerisinde yıllarını geçirmiş, tecrübesini şimdi yeniden Alanya iş dünyası için kullanmak isteyen bir isim var.

Elbette seçimler sandıkta kazanılır.

Elbette son sözü ALTSO üyeleri söyleyecek.

Ancak seçim süreçlerinin bir başka özelliği daha vardır:

Adaylar projeleriyle, geçmişleriyle, duruşlarıyla ve güven duygusuyla değerlendirilir.

Mustafa Tuna’nın bugün ortaya koyduğu tabloya baktığımızda, elinde önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum:

Tecrübe var.

Sahayı tanıyor.

Ticaretin içinden geliyor.

Oda yönetimini biliyor.

Ve en önemlisi, Alanya’ya dair bir hedef ortaya koyuyor.

“Hedefimiz Bir” diyor.

Aslında Alanya’nın ihtiyacı olan şey de tam olarak bu.

Ayrışmadan, kutuplaşmadan, sektörleri birbirinin rakibi haline getirmeden…

Ortak akılla, ortak hedefle ve ortak geleceğe inanarak hareket etmek.

Mustafa Tuna’nın önündeki süreç kolay olmayacak.

Ancak benim gördüğüm şu:

Tuna bu yarışa sadece bir koltuğa talip olmak için çıkmamış.

Bir sorumluluğun altına girmek için çıkmış.

Alanya’nın ticaretine, ekonomisine ve iş dünyasına katkı koyma iddiasıyla yola çıkmış.

Şimdi söz Alanya iş dünyasında.

Ama şunu da söylemek gerekiyor:

Bazı seçimler bir makamın kimin olacağını belirler. Bazı seçimler ise bir kurumun nasıl yönetileceğini…

ALTSO seçiminde de asıl tartışılması gereken bence tam olarak bu.

Ve Mustafa Tuna, ortaya koyduğu vizyonla bu tartışmanın önemli aktörlerinden biri olacağını şimdiden gösterdi.

Alanya ticaretinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Bunu zaman gösterecek.

Ama görünen o ki…

Mustafa Tuna bu yarışa oldukça güçlü bir başlangıç yaptı.