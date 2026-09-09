Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, yeni sezonun ilk iç saha maçında stat engeline takıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül Pazar günü saat 16.00'da İnegölspor ile oynanacak karşılaşma, İsmail Oğan Stadı'ndaki çim bakım çalışmaları sebebiyle Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'na alındı.

Lige Karacabey Belediyespor deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan yeşil-beyazlı ekip, taraftarıyla buluşmayı beklediği haftada sahaya Isparta'da çıkacak. Karşılaşmanın tarihinde veya saatinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Zeminin müsabaka oynanacak seviyeye gelmesinin ardından takımın ilerleyen haftalarda yeniden kendi evine dönmesi planlanıyor.

GEÇMİŞ SEZONDAKİ KRİZİ HATIRLATTI

Bu gelişme, kulübün geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı altyapı sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'e yükselen Serikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerini karşılamayan İsmail Oğan Stadı'nın yenilenme sürecinde büyük zorluklar yaşamıştı. Çim, tribün ve yayın odası gibi alanlardaki çalışmaların uzaması nedeniyle takım, iç saha maçlarını aylarca farklı şehirlerde oynamak durumunda kalmıştı.

Geçen sezonki fikstürde Ümraniyespor'u Bodrum'da, Bodrum FK'yı Antalya merkezde, Bandırmaspor'u Ankara'da ve Erzurumspor'u Pendik'te ağırlayan kulüp, Amedspor maçı için de Ümraniye'ye gitmişti. O dönem zemine serilen yeni çimin tutmaması süreci daha da uzatmış ve takım uzun süre evinden uzak kalmıştı.

STAT SORUNU NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR?

Antalya'nın ilçe takımlarının profesyonel liglerdeki yükselişi, mevcut tesislerin yapısal yetersizliklerini sık sık gün yüzüne çıkarıyor. TFF'nin üst ligler için talep ettiği canlı yayın odası, zemin kalitesi ve tribün kapasitesi gibi standartlar, eski stadyumlarda hızlıca uygulanamıyor. Bu tür altyapı eksiklikleri, takımların iç saha avantajını kaybetmesine ve taraftarların maçlara erişiminde ciddi lojistik sorunlar yaşamasına yol açıyor.