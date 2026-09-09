Antalya’nın Aksu ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadele sürerken bölgeden acı haber geldi. Yeşilkaraman Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kahya, yangın bölgesinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksu’da Karaöz Mahallesi çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Yeşilkaraman başta olmak üzere çevredeki yerleşimleri tehdit etti. Yangının ilerlediği bölgelerde tahliyeler yapılırken ulaşım ve enerji altyapısında da tedbirler alındı. Söndürülen kesimlerde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar, Defterdarlık görevlileri de zarar tespit çalışmalarına başladı.

YANGINLA MÜCADELE HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınması için hava ve kara unsurları birlikte çalışıyor. Son aktarılan bilgilere göre bölgede 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer destek aracı görev yapıyor. Özellikle rüzgarın taşıdığı korların ana yangın hattından uzakta yeni yanma noktaları oluşturabilmesi, ekiplerin geniş bir sahayı aynı anda kontrol etmesini gerektiriyor.

Söndürme operasyonu Aksu Karagöz mevkisinde oluşturulan yönetim noktası üzerinden koordine ediliyor. İnsansız hava araçları ve helikopterlerden alınan görüntülerle yangının ilerleme yönü ve ısı yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler takip ediliyor. Bu veriler, kara ekiplerinin müdahale edeceği noktaların belirlenmesinde ve araçların sahada doğru bölgelere yönlendirilmesinde kullanılıyor.

MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN SAHADAKİ EKİPLERE DESTEK

Yangınla mücadele yalnızca söndürme ekipleriyle sınırlı kalmadı. Çok sayıda motosikletli kurye de erzak dağıtım noktalarından aldıkları su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi malzemeleri araçlarla ulaşımın güç olduğu bölgelere taşıdı. Kuryeler böylece uzun saatler boyunca sahada çalışan personele lojistik destek sağlarken bazı noktalarda söndürme çalışmalarına da yardımcı oldu.

Afet bölgelerinde su ve gıda ikmali, uzun süreli müdahalelerin kesintisiz yürütülebilmesi açısından önem taşıyor. Aksu’daki yangında Türk Kızılay ekipleri de ikram ve lojistik araçlarıyla sahada görev alırken Antalya dışındaki AFAD, belediye ve orman teşkilatı ekipleri de mücadeleye destek verdi. Farklı kurumlardan gelen ekiplerin ortak yönetim altında çalışması, geniş alana yayılan yangınlarda insan gücü, su ve araç kapasitesinin ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilmesini sağlıyor.

HASAR VE ZARAR TESPİT SÜRECİ BAŞLADI

Alevlerin söndürüldüğü veya riskin azaldığı bölgelerde yangın sonrası resmi süreç de devreye giriyor. Hasar tespit çalışmalarında yapıların yangından ne ölçüde etkilendiği incelenirken zarar tespitinde tarım, hayvancılık, eşya ve diğer ekonomik kayıplar kayıt altına alınıyor. Bu çalışmalar, afet sonrasında uygulanabilecek destek ve diğer idari işlemler açısından temel veri oluşturuyor.

ADANA’DA DA GENİŞ ÇAPLI TAHLİYE

Orman yangınlarıyla mücadele Adana’da da devam ediyor. Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 insansız hava aracı, arazözler ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor. Dumandan etkilenen 16 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek ayakta tedavi edildi.

Alevlerin ilerlediği Enizçakırı, Kirizli, Sarıağaç, Aydın, Doğanalanı, Üçtepe, Elifçeler, Eğriçam, Musullu, Dailer ve Musahacılar mahallelerinde 265 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen 795 kişi misafirhanelere yerleştirildi. Yangının yerleşimlere yaklaşması halinde tahliye kararları, can güvenliğini sağlamak ve müdahale güzergahlarının açık tutulmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulanıyor.

YANGIN BÖLGELERİNDE VATANDAŞLARA UYARI

Orman yangınlarında rüzgarın yön ve hızındaki değişimler, alevlerin kısa sürede farklı noktalara ilerlemesine yol açabiliyor. Bu nedenle vatandaşların yangın sahasına izinsiz girmemesi, tahliye çağrılarına uyması ve ekiplerin kullandığı yolları açık bırakması büyük önem taşıyor. Orman Genel Müdürlüğü de açık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması yönündeki uyarılarını sürdürüyor. Kontrol altına alınan alanlarda dahi yeniden tutuşma ihtimaline karşı soğutma ve gözetim çalışmaları devam ediyor.