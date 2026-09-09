ALANYA, turizmdeki marka değerini bu kez moda dünyasının ışıltısıyla buluşturdu. Kentte ilk kez düzenlenen Fashion Week Alanya, uluslararası moda dünyasının dikkatini Alanya’ya çekmek hedefiyle görkemli bir açılışla başladı. “Dört Element / Four Elements” temasıyla hazırlanan organizasyonun ilk gününde moda, turizm ve iş dünyasının önemli isimleri aynı çatı altında buluşurken, Alanya’nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil; moda, sanat ve kültür etkinlikleriyle de uluslararası ölçekte öne çıkabileceği mesajı verildi. Sunprime C-Lounge Hotel’de düzenlenen açılış kokteyli, davetlilere özel atmosferiyle dikkat çekti. Moda dünyasından isimlerin, iş insanlarının, sponsorların ve organizasyon paydaşlarının katıldığı gecede, Fashion Week Alanya’nın kente kazandırılması hedeflenen yeni etkinlik kültürü üzerine değerlendirmeler yapıldı. Gecenin ilerleyen bölümünde organizasyona destek veren isimler sahneye çıkarak projeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

‘ALANYA’YA DEĞER KATACAK BİR ORGANİZASYON’

Açılışta söz alan Sunprime C-Lounge adına Şükrü Cimrin, organizasyonun içerisinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Meruyert Shamar Kylyshbek ve Maria Ataseven ile daha önce de çeşitli organizasyonlarda birlikte çalıştıklarını belirten Cimrin, Fashion Week Alanya’nın kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Cimrin, “Sunprime C-Lounge ailesi olarak bu değerli organizasyonun bir parçası olmaktan son derece mutluyuz. Meruyert hanım ve Maria hanımın profesyonelliklerini daha önceden biliyoruz. Kendileriyle daha önce de çok güzel organizasyonlarda birlikte çalışma fırsatımız oldu. Böylesine güzel ve kapsamlı bir projeyle geldiklerinde hiç düşünmeden bu organizasyonun içerisinde yer almaya karar verdik. Alanya’nın turizmine, sosyal ve kültürel hayatına değer katacağına inandığımız böyle bir organizasyonun parçası olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘ALANYA’NIN MODA KİMLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Golden Eye Jewellery adına konuşan Önder İncioğlu ve Ender İncioğlu da Alanya’da turizm ve modanın gelişmesine katkı sağlayan projelerin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi;

“Alanya’da turizmin ve modanın gelişmesine katkı sağlayan böylesine değerli organizasyonların içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce de Meruyert hanım ile birlikte çalışma fırsatımız oldu ve profesyonelliklerini yakından biliyoruz. Bu nedenle Golden Eye Jewellery olarak böylesine güzel bir organizasyonun parçası olmaktan son derece memnunuz. Alanya’nın uluslararası anlamda tanıtımına ve moda alanındaki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım hep birlikte çok güzel, keyifli ve unutulmaz üç gün geçiririz. Bu güzel organizasyonda emeği bulunan herkese ve katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.”

‘ALANYA’DA BÖYLE BİR ORGANİZASYONDA YER ALMAK MUTLULUK’

Organizasyonun önemli isimlerinden Maria Ataseven ise yaklaşık 10 yıldır Alanya’da yaşadığını belirterek, kentte böylesine kapsamlı bir organizasyonun içerisinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Ataseven, “Yaklaşık 10 yıldır Alanya’da yaşıyorum ve burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Alanya’da böylesine güzel ve değerli organizasyonların içerisinde yer almak benim için de büyük bir mutluluk. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan, destek veren ve bugün burada bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir etkinliğe imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

MODA GÜNLERİ BAŞLADI

Konuşmaların ardından davetlilerin katılımıyla Fashion Week Alanya’nın açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesimiyle birlikte “Dört Element” teması etrafında şekillenen üç günlük moda maratonu da resmen başlamış oldu. Kurdele kesiminin ardından program bu kez konferansla devam etti. Moda ve tasarım dünyasının ele alındığı konferansta, organizasyonun hedefleri ve Alanya’nın moda sektöründeki potansiyeli üzerine değerlendirmeler yapıldı.

ŞİMDİ SIRA PODYUMDA

Açılış heyecanının ardından gözler bugün gerçekleştirilecek moda gösterisine çevrildi. Fashion Week Alanya’nın programında 10 Eylül’de Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda uluslararası moda gösterisi bulunuyor. Farklı ülkelerden tasarımcıların koleksiyonlarının podyuma taşınacağı gösterinin halka açık olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Organizasyonun final gününde ise moda gösterisinin yanı sıra tasarımcılarla networking buluşması, gala yemeği ve klasik müzik konseri düzenlenecek. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi