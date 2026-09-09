ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, esnafın finansman ihtiyacının son dönemde ciddi şekilde arttığını söyledi. Ağustos ayında alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve SGK/BAĞ-KUR borcu bulunan esnafın da Hazine faiz destekli Halkbank kredilerinden yararlanabilmesinin önünün açıldığını belirten Özdemir, kredi taleplerinde yaklaşık yüzde 40 artış yaşandığını açıkladı.

Özdemir, Hazine faiz destekli kredilerde borcu bulunmayan esnafa yüzde 20, SGK/BAĞ-KUR borcu bulunan esnafa ise yüzde 24 faiz oranı uygulandığını belirtti. Kredilerin önünün açılmasıyla birlikte esnafın finansmana erişim talebinin hızla arttığını ifade eden Özdemir, “Zaten sezon kötü gidiyor, iş yapamayan esnaf resmen krediye sarıldı. Yaklaşık 15 günlük süreçte yüzde 40’lık bir artış yaşıyoruz” dedi.

TİCARET ODASI’NDAN ESNAF ODASI’NA GEÇİŞ

Kredi imkanlarının yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın sağladığı avantajların da esnafın oda tercihini etkilediğini söyleyen Özdemir, Ticaret Odası'na kayıtlı bazı işletmelerin kendi odalarına geçmek istediğini belirtti.

Özdemir, mali tablosu esnaf ve sanatkar odası kaydına uygun olan işletmelerin başvurularının İl Ticaret Müdürlüğü'ndeki komisyon tarafından değerlendirildiğini söyledi. Komisyonun uygun görmesi halinde kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebildiğini aktaran Özdemir, Ticaret Odası'ndan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na geçen esnafların da bulunduğunu ifade etti.

Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımıza esnafın her zaman yanında olduğu için ve sağladığı desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

