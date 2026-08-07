Tarım ve Orman Bakanlığının 24 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, Antalya ve Isparta sınırlarında bulunan Köprülü Kanyon Millî Parkı için yeni bir yönetim birimi oluşturuldu. Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışacak Köprülü Kanyon Millî Park Müdürlüğü resmen kuruldu.

1973 yılından bu yana millî park statüsünde olan bölge, toplam 47 bin 473 hektarlık alanıyla Akdeniz'in en önemli ekolojik koridorlarından biri konumunda. Köprüçay'ın şekillendirdiği vadide doğal servi, sedir ve karaçam ormanları ile zengin bir yaban hayatı bulunuyor. Alan aynı zamanda Selge Antik Kenti, Oluk Köprü, Büğrüm Köprü, Tazı Kanyonu ve Adam Kayalar gibi tarihi ve doğal miraslara da ev sahipliği yapıyor.

ŞEFLİKTEN MÜDÜRLÜĞE GEÇİŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Doğa Koruma ve Millî Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar şeflik düzeyinde idare edilen park, artık müdürlük yetkileriyle yönetilecek. Kurum, bu yeni teşkilatlanma sayesinde alanın korunması, denetlenmesi ve ziyaretçi yönetiminin daha bütüncül bir şekilde yürütüleceğini bildirdi. İdari kapasitenin artırılmasının, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan doğa turizmi faaliyetlerinde daha hızlı denetim ve koordinasyon mekanizmaları oluşturması bekleniyor.

ANTALYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI NELER OLACAK?

Alanya ve Antalya geneline gelen turistlerin günübirlik gezi rotalarında ilk sıralarda yer alan Köprülü Kanyon'da, yönetim altyapısının güçlenmesi bölgedeki turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Ziyaretçi yönetiminin müdürlük çatısı altında daha geniş imkanlarla ele alınmasının, alan içindeki uygulamaların takibini kolaylaştırması muhtemel görünüyor. Yeni yapılanmayla birlikte, binlerce yıllık doğal ve kültürel birikimin gelecek nesillere güvenle aktarılması hedefleniyor.