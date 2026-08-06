Antalyaspor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Sander van de Streek'in eşi Carine van de Streek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Akdeniz bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Ağustos 2023'te ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşen içerik üreticisi, günlük yaşamını ve Türk kültürünü konu alan videolarıyla Instagram ve TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaştı.

InHolland Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü mezunu olan Carine van de Streek, profesyonel kariyerindeki pazarlama tecrübesini şimdilerde yaşadığı şehri anlatmak için kullanıyor. FC Utrecht'ten transfer olan eşiyle birlikte Antalya'ya adım attığında Türkiye'yi yalnızca beş yıldızlı otellerden ibaret bir tatil destinasyonu olarak gördüğünü belirten Carine, zamanla bu ön yargısının tamamen kırıldığını aktardı.

"SADECE OTEL TATİLİ YAPILAN BİR YER SANIYORDUM"

Misafirperverlikten ve komşuluk ilişkilerinden çok etkilendiğini dile getiren Hollandalı isim, yerel basına yansıyan açıklamasında, "Başlarda dil bilmediğim için zorlandım ama sonrasında her şeye alıştım. Komşularımız bizi sürekli çaya davet ediyor" ifadelerini kullandı. Semt pazarlarından alışveriş yapan, Sarısu Mesire Alanı'nda mangal kültürünü gözlemleyen ve evinde sucuklu yumurta, mücver, yaprak sarma gibi Türk lezzetlerini deneyimleyen Carine, soğuk algınlığına karşı paça çorbası içmeyi de ihmal etmiyor.

SOSYAL MEDYA TANITIMININ BÖLGE TURİZMİNE ETKİSİ NEDİR?

Geleneksel reklam kampanyalarının yerini giderek organik sosyal medya içeriklerine bıraktığı günümüzde, yabancı uyruklu sakinlerin bu tür paylaşımları bölgesel turizm açısından stratejik bir değer taşıyor. Carine van de Streek'in Avrupa'daki takipçilerine sunduğu samimi Antalya portresi, Alanya gibi çevre ilçeleri de kapsayan geniş Akdeniz destinasyonuna yönelik turist algısını olumlu yönde şekillendiriyor. Uzmanlara göre, sokakta dağıtılan lokmanın anlamını anlatan veya 23 Nisan'da çocuklarının İstiklal Marşı okumasını paylaşan bir yabancının gözlemleri, potansiyel ziyaretçilerde resmi tanıtımlardan çok daha yüksek bir güven duygusu oluşturuyor.

Ella ve Ruby adında iki kızı bulunan Carine van de Streek, paylaşımlarında vefat edenlerin ardından dökülen lokma geleneğini de takipçilerine aktarıyor. Avrupa'dan gelen yorumlarda Türkiye'nin ilk kez bu kadar doğal bir yönüyle tanındığı belirtilirken, yerli kullanıcılar da Hollandalı içerik üreticisini bölgenin gönüllü kültür elçisi olarak değerlendiriyor.