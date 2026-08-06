ATOR'un yayımladığı verilere göre, Temmuz ayında Antalya, Rus turistlerin yanı sıra Avrupa pazarından da yoğun ilgi gördü. Aynı dönemde Antalya'yı Almanya'dan 424 bin, Polonya'dan 217 bin 500 ve İngiltere'den 190 bin 700 turist ziyaret etti. Ancak Rus turistler, sayısal olarak tüm ülkeleri geride bırakarak Antalya'nın en büyük yabancı ziyaretçi grubunu oluşturdu.

Paket tur karşılaştırma platformu Sletat.ru verilerine göre, Rus turistlerin rezervasyon tercihlerinde Kemer yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı. Alanya ise yüzde 24,4'lük payla ikinci sıraya yerleşti. Side yüzde 21,1 ile üçüncü olurken, Belek yüzde 16,5 ve Lara-Kundu bölgesi yüzde 10,7'lik oranlarla sıralamayı takip etti.

Özellikle uzun plajları, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri, hareketli sosyal yaşamı ve zengin turizm altyapısıyla dikkat çeken Alanya'nın, Rus turistler arasında popülerliğini koruduğu görüldü. Bölgedeki otellerin yaz sezonunda yüksek doluluk oranlarıyla hizmet verdiği belirtilirken, turizmciler Rus pazarındaki artışın sezonun geri kalanına da olumlu yansımasını bekliyor.

ATOR ayrıca, uçuş dahil Türkiye'nin sahil bölgelerine yönelik paket tatillerde ortalama harcamanın 229 bin 300 ruble olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakamın, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2,5 arttığı belirtildi.

Öte yandan, daha önce MAYEL Travel'ın kurucusu ve turizm uzmanı Maya Kotlyar, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına rağmen Rus turistlerin bulunduğu otellerde herhangi bir tahliye yaşanmadığını ve acentelerine bu konuda olumsuz bir geri bildirim ulaşmadığını açıklamıştı.

Turizm sektörü temsilcileri, Rus pazarındaki büyümenin özellikle Alanya gibi Rus turistlerin uzun yıllardır yoğun ilgi gösterdiği destinasyonlarda sezon sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Bölgedeki işletmeler ise artan talebin hem konaklama hem de yeme-içme, ulaşım ve alışveriş sektörlerine önemli katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade ediyor.