Kaza, saat 09.15 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Altınkale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M.Ö. (23) yönetimindeki 07 FOT 64 plakalı otomobil ile Z.O. (66) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli araç kontrolden çıkarak yola savruldu. Araç sürücüsü Z.O. ile yanında yolcu olarak bulunan M.O. (78) da çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Z.O., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan M.O. ise Döşemealtı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği an çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile elektrikli aracın çarpışmasının ardından elektrikli aracın ve üzerindeki iki kişinin savrulduğu anlar net şekilde görülüyor.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, özellikle şehir içi trafikte elektrikli araç kullanıcıları ile diğer sürücülerin kavşak ve geçiş noktalarında daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek trafik kurallarına uyulmasının olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.