Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde zincir bir marketten alışveriş yapan Uğur A. isimli vatandaş, satın aldığı çikolatalı gofretin içinde canlı kurt çıktığını öne sürdü. Tüketici, olayın ardından gıda güvenliği endişesiyle yetkili mercilere şikayette bulundu.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, Uğur A. paketi açtığında durumu fark ederek ürünü tüketmekten vazgeçti. Yaşadığı mağduriyeti Şikayetvar platformu üzerinden dile getiren tüketici, hijyen standartlarının ihlal edildiğini ve insan sağlığının riske atıldığını savundu.

ÜCRET İADESİ VE İNCELEME TALEBİ

Karşılaştığı manzaranın halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu belirten tüketici, ödediği ücretin iade edilmesini istedi. Ayrıca, ilgili markanın üretim, paketleme ve depolama aşamalarının detaylı bir şekilde denetlenmesini talep etti. Uğur A., benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

GIDA ŞİKAYETLERİNDE TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, ambalajlı gıdalarda yabancı madde veya bozulma tespit eden tüketicilerin ürünü muhafaza ederek fiş veya faturalarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174

Gıda Hattı'na bildirimde bulunmasını öneriyor. Yapılan ihbarlar doğrultusunda yetkili ekipler, şikayete konu olan market şubesinde veya üretim tesisinde resmi denetim başlatarak halk sağlığını tehdit eden durumlarda idari yaptırım uygulayabiliyor.