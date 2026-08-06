Turizmin başkenti Antalya'da yüksek nem ve sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Son günlerde hava sıcaklıklarında geçen haftaya göre bir miktar düşüş yaşanmasına rağmen, nem oranının yüzde 85'e ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Bunaltıcı havadan korunmak isteyen vatandaşlar ve tatilciler, serinlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara başta olmak üzere kentin sahillerine akın etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı ise yine 31 derece olarak ölçüldü. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın artması, özellikle açık alanda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sıcak havadan bunalanların ilk tercihi sahiller oldu. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilcilerin yanı sıra, bazı vatandaşlar kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Güneşin etkisinden korunmak isteyenler ise şemsiyelerin altında dinlenerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar denizde yüzüp oyun oynayarak yaz tatilinin keyfini çıkarırken, sahiller gün boyunca yoğun görüntülere sahne oldu.

Yüksek nem yalnızca hissedilen sıcaklığı artırmakla kalmadı, kent genelinde görüş mesafesini de olumsuz etkiledi. Nem bulutlarının etkisiyle özellikle kıyı kesimlerinde puslu bir hava oluşurken, bazı bölgelerde görüş mesafesinde azalma yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu boyunca Antalya'da hava sıcaklığının 32 ila 33 derece arasında seyretmesinin beklendiğini bildirdi. Uzmanlar ise özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden birini yaşayan Antalya'da, sıcak hava ve yüksek neme rağmen yerli ve yabancı turistlerin sahillere ilgisinin hafta sonu boyunca da devam etmesi bekleniyor.