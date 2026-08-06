Antalya'nın stratejik içme suyu merkezlerinden Kırkgöz Havzası'nda, su kalitesini korumak amacıyla kapsamlı bir su altı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

ASAT

Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle yapılan dalışlarda, suyun ekolojik yapısı incelenirken kaynağı tehdit eden çok sayıda atık sudan çıkarıldı.

ASAT

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürü Dr. Mehmet Ulusoy'un aktardığına göre, Toros Dağları'nın karstik yapısı ve Kestel düdenlerinden beslenen Kırkgöz, kentin içme suyu güvenliğinde hayati bir rol üstleniyor. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bilimsel verilerle izlendiğini belirten Ulusoy, su kalitesinin korunması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

KARSTİK YAPI NEDEN RİSK ALTINDA?

Kırkgöz gibi karstik su sistemleri, yüzey sularını çok hızlı bir şekilde yeraltı rezervlerine iletme özelliğine sahiptir. Bu jeolojik yapı, toprakta uzun süreli doğal bir filtreleme süreci yaşanmadan suyun taşınmasına neden olduğu için, havza etrafına bırakılan bir plastik veya kimyasal atık doğrudan içme suyu şebekesi kalitesini etkileme potansiyeli taşır. Uzmanlar, içme suyu sağlayan bu tür havzaların sıradan su kaynaklarından çok daha hassas bir koruma statüsüyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

SU ALTINDAN ÇIKAN ATIKLAR

Çalışmalara katılan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altı incelemeleri sırasında karşılaştıkları manzarayı paylaştı. Gökoğlu, dalış esnasında çok sayıda cam şişe, plastik atık ve çeşitli çöpler tespit ettiklerini açıkladı. Kırkgöz'ün Antalya için bir yaşam kaynağı olduğunu hatırlatan Gökoğlu, bu bölgedeki kirliliğin hem içme suyu kalitesini hem de doğal ekosistemi doğrudan bozduğunu ifade etti.

Vatandaşları su kaynaklarının kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya çağıran uzmanlar, koruma çalışmalarının sadece kamu kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altını çiziyor. ASAT yetkilileri, havza çevresindeki çevresel farkındalık ve bilimsel izleme faaliyetlerinin diğer kurumlarla koordineli şekilde devam edeceğini duyurdu.