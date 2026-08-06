Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin çeşitli noktalarında etkili olan orman yangınlarına ilişkin hasar tespit raporlarının sonuçlandığını duyurdu. Bakanlığın yürüttüğü saha incelemeleri neticesinde, alevlerin etkili olduğu beş şehirde toplam 92 bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin illerini kapsayan çalışmalarda, afet bölgesindeki yapıların mevcut durumları tek tek kayıt altına alındı. Resmi verilere göre, Antalya sınırları içerisinde alevlere teslim olan 20 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya tamamen yıkık statüsünde olduğu raporlandı.

ANTALYA'DAKİ HASARIN BOYUTU

Bakan Kurum'un sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, afet bölgelerindeki inceleme süreci ilgili ekiplerin yoğun mesaisiyle eksiksiz olarak bitirildi. Kurum, devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında yer alacağını aktararak, zarar gören şehirlerdeki yaraların ivedilikle sarılacağını bildirdi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilen yapıların ardından, bölge halkı için hak sahipliği süreçlerinin başlaması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek bu yeni aşamada, kullanılamaz hale gelen konutların yerine afet standartlarına uygun güvenli binaların inşa edilmesi öngörülüyor. Aynı süreçte barınma sorunu yaşayan vatandaşlara yönelik geçici destek programlarının da devreye alınması bekleniyor.

Akdeniz havzasında yer alan Antalya ve Muğla gibi illerdeki fiziksel tahribatın hızlıca giderilmesi, bölgedeki günlük yaşamın normale dönmesi açısından yakından takip ediliyor. Bakanlık yetkilileri, enkaz kaldırma işlemlerinin hemen ardından kalıcı çözümler için proje aşamasına geçileceğini vurguluyor.