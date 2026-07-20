Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, haziran ayında ülke genelinde toplam 129 bin 979 konut el değiştirdi. Yılın ilk altı aylık döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında azalarak 699 bin 516 seviyesinde gerçekleşti.

BURSA'DA İKİNCİ EL TALEBİ ÖNE ÇIKTI

Bursa özelindeki rakamlar ise ulusal ortalamadan farklı bir tablo çizdi. Şehirde haziran ayı konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 4 bin 231'e ulaştı. Ocak-haziran döneminde Bursa'da 6 bin 205 adet sıfır konut satılırken, ikinci el konut satışları yüzde 4 artışla 17 bin 370 adet olarak kayıtlara geçti.

SATIŞLARDAKİ ARTIŞ KALICI OLACAK MI?

Açıklanan verileri değerlendiren Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Başkanı Sevcan İlici, haziran ayındaki ivmelenmenin piyasada bir hareketlilik başlangıcı olabileceğini aktardı. Nüfus artışı ve göç hareketlerinin barınma ihtiyacını sürekli kıldığına dikkat çeken İlici, talebin fiili satışa dönüşmesinin önündeki en büyük engelin yüksek kredi faizleri olduğunu vurguladı.

Özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı zorluklar, sıfır konut pazarını doğrudan etkiliyor. Sektör temsilcilerine göre, ertelenen taleplerin piyasaya kazandırılabilmesi için uzun vadeli ve ulaşılabilir faiz oranlarına sahip yeni finansman modellerinin devreye alınması gerekiyor.